Poola nõuab Venemaale karmimaid sanktsioone

Poola kutsub Euroopat üles keelustama Venemaa teemantide importi, mille müük tõi 2021. aastal Venemaa eelarvesse 4,5 miljardit dollarit. Lisaks kutsub riik üles kehtestama individuaalseid sanktsioone Venemaa teemandifirmale Alrosa. „Alrosa on aastaid toetanud Venemaa relvajõude ja Venemaa sõjapüüdlusi Ukrainas nii otseselt kui ka kaudselt,“ kirjutab Poola leht.

Euroopa Liit on leppinud kokku 11 sanktsioonipaketis Venemaa vastu. Lisaks peaks EL keelama ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste osutamise Venemaa üksustele, sealhulgas arvutitarkvara, küberturvalisuse teenused ja muud IKT-/IT-teenused.

„Venemaa vastu suunatud 8. sanktsioonipaketis keelati IT-konsultatsiooniteenused. See on üsna kitsas reguleerimisala. 9. ja 10. sanktsioonipaketiga ei keelatud enam IKT-teenuseid. Me kutsume üles lisama keelu alla ka teisi teenuseid,“ ütles Poola.