Kalev alustas suvesooja ilmaga suuremahulist jõulutootmist

Esimesed jõulutooted, piparkoogipallid, valmisid Jüris asuvas tootmises juba juuli lõpus ja augustis, aga suurem osa Kalevi jõulutoodetest valmib septembri keskpaigast alates kahe kuu jooksul. Selle tarbeks on tehasesse ajutiselt värvatud juurde 22 töötajat, teiste seas tuleb alati appi ka juba pensionile jäänud endisi Kalevi inimesi.

„Suurem osa ehk 400 tonni Kalevi tehases valmivatest jõulušokolaadidest ja -kommidest süüakse ära Eestimaal, aga me toodame ka mujale, peamiselt naabritele põhjas ja lõunas, sest meil on piirkonna tugevaim šokolaadikompetents,“ rääkis Kalevi turundusjuht Kätlin Sepp. „Lisaks söövad Eesti inimesed jõulude perioodil 200 tonni Kalevi piparkooke. Kui üldiselt on inimeste ostujõu langust jaekaubanduses juba tunda, siis jõulutellimusi ära ei jäeta, sest jõulukujundusega maiustused on eestlastele olnud põlvkondade üleselt oluliseks traditsiooniks. Jõulude tootmismahud langenud pole, aga portfelli oleme ootustest lähtuvalt pisut ümber kujundanud küll,“ lisas Sepp.

Kalevi jõuluvalikus on 36 erikujundusega toodet, mille seas on palju klassikalisi lemmikuid ning 6 päris uut toodet. Läbi aegade on ostetud kõige enam päkapiku sussišokolaade, jõuluteemalisi kommipakke ning maheda maitsega piparkooke. Populaarsed on ka advendikalendrid, mis mõnel aastal on enne esimest adventi poodidest ka otsa lõppenud,“ ütles Sepp.

Orkla Eesti AS on Eesti juhtiv toidutööstusettevõte, mis ühendab endas kaht pika ajalooga kohalikku kaubamärki ja tootmisüksust – Kalevit ja Põltsamaad ning esindab Eesti turul mitmeid teisi tuntud Orkla kaubamärke nagu Felix, Taffel, Laima, Selga ja teised. Orkla Eesti Kalevi kommivabrik on üks Põhja- ja Baltimaade suurimaid ja moodsamaid magusatehaseid, mis asub Harjumaal Jüris.