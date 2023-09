Ericsson annab võimaluse muuta maailma

Teekond kunagisest tuhandete kätepaaride abil koosteteenust pakkuvast tehasest tulevikutehnoloogiate keskuseks on Ericssonile olnud strateegiline otsus. Tööd selle nimel on tehtud üle kümne aasta. Praeguseks on töötajaskonna profiil muutunud insenerikesksemaks ja tooteportfell keerulisemaks. Eesti innovatsioonikeskuses loodu jõuab Ericssoni klientideni kogu maailmas. Kohalikus mastaabis saab lihtsaimaks näiteks tuua tõrgetevaba 5G-ühenduse laulupeol.

„Tallinn on praegu üks põhilisi Ericssoni 5G- ja 4G-arenduskeskusi, kus sünnivad kõige uuemad, ägedamad tooted ning targa tootmise lahendused, mille loomiseks vajame lisaks ainulaadsele tehnoloogiale ka innovatsioonist inspireeritud töötajaid. Töö Ericssonis viib inimese kokku tehnoloogia absoluutse tipptasemega, et luua lahendusi, mida hakatakse kasutama aastate pärast – selles mõttes muudetakse siin maailma pidevalt,“ on ettevõtte juht Sirli Männiksaar veendunud. Tema seisukohta toetab fakt, et Ericsson investeerib 155 miljonit eurot rajamaks 2026. aastaks Tallinna Ülemiste Citysse kõiki Ericsson Eesti üksuseid ja tegevusi ühendava uue tehnoloogiakeskuse.

Mitmekesine meeskond

Ericssonis töötab 2300 inimest, talente on üle 60 eri rahvusest. Mitmekesisus on organisatsioonile suur väärtus ja kaasava kultuuriga tegeletakse süsteemselt.

Erinevusi peetakse pärmiks, mis kergitab edasiviivaid ideid ja edendab koostööd. Põhimõtet rakendatakse nii väikeste meeskondade kui ka suuremate struktuuriüksuste koostamisel.

Rikkalik töörollide valik ulatub nutikast tootmistehnikust tarkvaraarhitektideni. Arenguvõimalustest sel skaalal puudu ei tule. Seepärast on ettevõte hea koht, kus astuda jalg tehnoloogiamaailma ukse vahele juba ülikoolis. TalTechis saabki sel sügisel õppida Ericssoni vabaainet „End to End journey of a 5G product“, mis annab põhjaliku ülevaate tootearenduse ja industrialiseerimise protsessist, erinevatest tööstuse lahendustest ning 5G-võimalustest. Kursuse lõpus käiakse külas ka Ericsson Eesti innovatsioonikeskuses.