Suurbritannia inflatsioon kukkus ootamatult viimase 18 kuu madalaimale tasemele

Tarbijahinnaindeks tõusis augustis aastataguse ajaga võrreldes 6,7% – seda on vähem kui eelmise kuu 6,8%-line määr. Ökonomistid eeldasid algselt tõusuks 7%. Alusinflatsioon, jättes toidu ja kütuse välja, langes 6,9-lt protsendilt 6,2-le.

Värsked andmed on Suurbritanniale oluline kergendus, sest just viimased kuud on riigi inflatsioon olnud kõrgemate seas. Praegused tulemused võivad olla määravaks ka keskpangale eesotsas kuberner Andrew Bailey’ile. Nimelt võib keskpank homsel intressimäära kõnelusel oluliselt leevendada kolme kümnendi üht karmimat rahapoliitikat. Samuti võib praegune muutus oluliselt anda lootust peaminister Rishi Sunaki eesmärgile, kus inflatsioon peaks langema sel aastal poole võrra.