Riigikontrolli karm aruanne: Nordica on hea näide, kuidas riigifirmat mitte juhtida

Kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeerium omaniku esindajana ei määranud kindlaks, milline on see olukord või turutõrge, millisel juhul pidanuks Nordica Eesti lennundusturul taas tegutsema hakkama, ei ole ka selge, millise viitaja, kulude ja tingimustega oleks Nordical võimalik olemasolevate kohustuste kõrvalt Tallinnast taas lennud avada. Nordica lennukid olid siis ja on praegugi hõivatud allhanketeenustega teistele lennuettevõtetele. Uute leidmine võtaks ilmselt kuid või maksaks ebamõistlikult palju. Nordica esindajate sõnul peaks konkurentsiolukord väga palju muutuma, et ettevõttel tekiks vajadus ja võimalus lennud Tallinnast taas avada. Samuti tuleb arvestada, et kahjumlikult Euroopa Komisjoni riigiabiluba lennata ei luba.

Eesmärk on küsitav

Riigikontrolör Janar Holmi sõnul on Nordica lugu näide olukorra kohta, kus otsustamise poliitiline risk on suur, kuid minnalaskmine tundub vähemalt esialgu ohutu. „Lõpuks suudetakse otsustada alles siis, kui kriis on muutunud äärmiselt tõsiseks,“ nentis Holm. „Kuid siis on juba nii poliitiline kui ka majanduslik hind väga kõrge. Näeme, et Nordica on oma algsest eesmärgist – tagada Eesti lennuühendusi – järjest kaugenenud, see eesmärk pole ei äriliselt ega ka Euroopa Liidu riigiabi reeglitest tulenevalt olnud saavutatav, mistõttu oli avalik huvi – hoida ettevõtet riigi omanduses pärast regulaarlendude lõpetamist Tallinnast – küsitav.“