Eesti idusektorist on raske leida kedagi, kes pole Skype’ist mõjutatud

„Me oleme kogu aeg teadnud, et Skype’i endised töötajad on asutanud palju ettevõtteid, millest Taaveti (Hinrikus – toim) Wise on üks parimaid näiteid. Kuid me ei teadnud, kui suur see mõju on,“ ütles üks Skype’i kaasasutajaid ning Euroopa ühe suurima riskikapitalifirma Atomico asutaja Niklas Zennström.

Tuleb välja, et Skype’ist on kahe ettevõtete põlvkonna jooksul sündinud üle 900 ettevõtte. Ehk Skype’i töötajad on asutanud ettevõtted ja nende ettevõtete töötajad enda ettevõtted.

Eesti näitel kaasasutas üks Skype’i esimesi töötajaid Taavet Hinrikus 2011. aastal Wise’i (endise nimega TransferWise), millest sai 2021. aastal Londoni börsi suurim IPO. Wise’i põhitöötajad Martin Sokk ja Mihkel Aamer asutasid omakorda investeerimisettevõtte Lightyear.

Eestis on Skype’i mõju hinnata päris lihtne, märkis Sten Tamkivi, kes juhtis Skype’i Eesti haru aastatel 2005–2012. „Kui võtta üldine idusektori statistika, siis tõenäoliselt need, kellel Skype’i mõju ei ole, jäävad väikese veamäära sisse,“ naljatles ta. 2006. aastal – üks aasta pärast Skype’i eBayle müümist – investeeriti Eesti tehnoloogiasektori iduettevõtetesse 6 miljonit eurot aastas, eelmisel aastal oli sama näitaja 1,2 miljardit eurot.

„Tallinn ja Tartu ehk pool miljonit inimest on tõstnud 1,2 miljardit eurot, ehitanud kümme ükssarvikut. Seda kõike on võimalik tagasi siduda Skype’iga seotud asutajate, investorite, nõustajate ja töötajateni. See on põnev,“ ütles Tamkivi.

Üle 900st ettevõttest on 15 suurema kui ühe miljardi dollarilise turuväärtusega ehk iduettevõtete puhul nn ükssarvikud. 50 riiki, millest enam kui pooled on Euroopas, on loodud üle 65 000 töökoha. Skype’i mõjul on sündinud ka üheksa riskikapitalifondi, mis on investeerinud ligi 1800 ettevõttesse. Loodud ettevõtete nimekirjas on muu hulgas Bolt, Starship ja Peloton.