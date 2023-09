Kantar Emori kokkuvõte reklaamiturust: suurtegijad viivad Eestist välja miljoneid eurosid

Need summad kajastavad vaid suuremate reklaamivahendajate kaudu liikunud raha. Peale agentuuride vahendusel reklaamiraha suunamise Google’i ja Facebooki kanalitesse teevad ka väiksemad reklaamijad sinna otsepanustusi ning seetõttu päris lõplikku summat kokku panna ei saa.

Rahalistes mahtudes tähendab see, et Google’isse ja YouTube’i liikus vahendajate kaudu 2022. aastal 13,28 miljonit eurot ning Facebooki ja Instagrami 9,75 miljonit eurot. Agentuuride vahendusel ostetud reklaami kasv Meta reklaamikanalites on pidurdunud (+3% rahalises kogumahus) võrreldes 2021. aastaga, samas Google’i kanalid lisasid 10% kasvu.