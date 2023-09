Pangaliit erakorralistest dividendidest: pidime koos valitsusega leidma lahenduse, mis kahjustab majandust kõige vähem

Eesti pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm sõnab, et pangad leppisid omavahel kokku, et maksavad järgmisel aastal erakorralisi dividende. „Selle tulemusena laekub 2024. aastal pankadelt tulumaksuna riigieelarvesse ca 245 miljonit eurot – see on võrreldes 2022. aastal makstud summadega ligi viis korda enam,“ toob ta välja.