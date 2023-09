Valelik kaaskodanik ja tuim suurfirma hirmutasid ülekohtuse rahanõudega

Jaburasse situatsiooni kistud klient pöördus ERGO kindlustuse poole murega, et üks Eestis tegutsev autorenditeenuse pakkuja nõuab temalt raha: ettevõte oli määranud kliendile trahvi sõidukile kahju tekitamise eest. Klient oli tõepoolest kasutanud teenusepakkuja autot, aga mäletas selgelt, et sõiduga muresid polnud ja ta parkis auto pärast sõidu lõpetamist korralikult ära, kirjeldab olukorda ERGO õigusabikulude kindlustuse ärijuhi Maiko Kalvet.

Autorenditeenust pakkuv suurettevõte aga teatas, et klient olevat sõiduki nn parkimismuna peale kinni sõitnud. Seda väitis nimelt järgmine klient, kes tegi rendifirmale avalduse, et ei saanud renditud autot kasutada. Kindlustusse pöördunud hädaline oli täiesti kindel, et tema süül auto viga ei saanud, pealegi pole sõiduki parkimismuna otsa kinni sõitmine ka selline sündmus, mis võiks näiteks hajameelsusest kahe silma vahele jääda.