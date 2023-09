Hinrikuse ja Tamkivi firma märkis viie miljoni euro eest LHV võlakirju

Finantsinspektsiooni andmetest nähtub, et siseringi märkijatest on märkimise kõige suuremas mahus ette võtnud firma OÜ Notorious, märkides 5000 võlakirja ehk investeerides viis miljonit eurot. Tegu on Wise’i asutaja Taavet Hinrikuse investeerimisfirmaga, kes haldab oma investeeringuid partnerluses tuntud iduettevõtja Sten Tamkiviga. Tamkivi on 2015. aastast LHV Groupi nõukogu liige, mistõttu tuli firmal märkimisest teada anda. Notoriousele kuulub ka 172 240 LHV aktsiat väärtusega umbes 620 000 eurot.

Nii mõnigi LHV juht on samal ajal müünud LHV Groupi aktsiaid ja märkinud võlakirju. Pangandusgrupi aktsiaid on panga sisering müünud eelmise nädala teisipäevast kokku ligi kahe miljoni euro eest.

LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum sõnas nädala alguses Delfi Ärilehele, et müükide põhjus on üks: juhtide ostude ja müükide ajaaken, kui saab tehinguid teha, on väga piiratud. „Juhatuse liikmete põhjus aktsiate müügiks on olnud raha vabastamise vajadus optsioonide realiseerimiseks järgmisel aastal ning investeeringutega seotud tulumaksukohustuse saabuv tähtaeg,“ lisas ta.

Nüüd on panga tippjuhid teise käega võlakirju märkinud: kõige rohkem on seda teinud LHV Groupi juht Madis Toomsalu – 275 000 euro eest. Lisaks on võlakirju märkinud panga juhatuse liikmed Jüri Heero (kahes jaos 250 000 euro eest), Indrek Nuume (30 000 euro eest) ja Meelis Paakspuu (ise 15 000 euro, abikaasa 50 000 euro eest). LHV tütarfirma EveryPay juht Lauri Teder on märkinud 30 000 euro eest võlakirju.

Pakkumine lõpeb järgmise nädala teisipäeval 12. septembril alanud LHV võlakirjapakkumine lõpeb 26. septembril kell 16. Tulemused selguvad 29. septembril. LHV Group emiteerib 25 000 allutatud võlakirja, mille nimiväärtus on 1000-eurot, ehk soovib seeläbi kaasata 25 miljonit eurot. LHV-l on õigus suurendada pakkumise mahtu 35 miljoni euroni. Võlakirjade intressimäär on 10,5% aastas, intresse makstakse kord kvartalis. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 2033. aasta 29. september.