Poeketi juhi ettepanek hoiaks ära varjatud hinnatõusu käibemaksu tõttu

Sõlmida võiks ka ausa kauplemise leppe

„Praegu väidab osa kaupmehi, et hinnasilte tuleb hakata kallimate vastu mitu kuud varem vahetama, aga see on häma, mille peamine eesmärk on hindasid ennaktempos tõsta. Samuti ei usu ma, et ükski kaupmees võtab selle 2% maksutõusu kulu endale sisse, pigem ikka tõstetakse tarbijale hinda varem ja rohkem. Kahe hinnaga siltide kavandid on tegelikult juba olemas ja tarbijakaitse loal võtaksime need ka lähiajal kasutusele. Nii saab igaüks komakoha täpsusega võrrelda novembris kui jaanuaris, et varjatud hinnatõusu ei toimu,“ ütles Lauring.