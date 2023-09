Hotellide ja restoranide liit: 400 miljonit eurot tühjal eelarvereal kõlab hirmuäratavalt

Ta lisas, et ettevõtjate ootus on majanduskeskkonna elavdamine ja soodustamine, langus on aga kestnud liiga kaua ja aina süveneb. Inimeste ostujõu vähenemine on väljakutse, millega tuleb tegelema. „Meie näeme, et see on probleem, aga samas on tunne, et poliitikud ei ole olukorra tõsidusest veel täies selguses,“ märkis Maidla.