Toiduliidu juht: suhkrumaks ei ole teistes riikides toiminud. Loogikavigu on mitu

On olemas palju näiteid sellest, kuidas maksustatud toodete ostmine väheneb, kuid selle põhjal ei saa väita, et väheneb ka inimeste magustarbimine ja selle tulemusel ülekaalulisus. WHO 2022. aasta aruanne, millele tugineb kevadel sotsiaalministeeriumi tellitud Eesti tervishoiu rahastamise poliitikaanalüüs ja soovitus suhkrumaksu kehtestamiseks, tõdeb: „Paraku on kaloraaži vähenemine olnud minimaalne riikides, kus on magustatud joogid maksustatud. [---] Ajavahe seaduse kehtestamise ja selle mõju hindamiseks on olnud liiga lühike, et näha mõju rahvatervisele.“