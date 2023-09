Koja juhi seisukoht: uute põnevate maksude väljamõtlemise asemel tuleks hüved üle vaadata

„Minu isiklik seisukoht on, et seniste maksumäärade, tasude ja riigilõivude tõstmise ning uute põnevate maksude väljamõtlemise asemel tuleks tõsiselt tegeleda riigi poolt osutatavate teenuste ja hüvede ülevaatamisega,“ ütles Eesti põllumajandus-kaubanduskoja tegevjuht Ants Noot. Ta lisas, et väikse riigina ei suuda Eesti kõiki täna avaliku sektori poolt osutatavaid teenuseid osutada, mis üldiselt on inimestele ka tasuta.