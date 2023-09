Astu ainulaadsesse miljonäride maailma

Kolm küsimust töötajatele

Ilona Krehhova, Game Presenter and mentor at Bombay Studio

Kuidas sattusid Yolosse tööle?

Sõbranna, kellega me koos enne Yolot töötasime, kutsus mind tööle. Olen siin juba rohkem kui kaks aastat. See on mõnus koht, kus on väga palju inimesi kogu maailmast, siin saab kõvasti keelepraktikat. Meil on väga ägedad üritused kogu aasta jooksul, näiteks suvepäevad või talvegala. Majas on alati palju karastusjooke, puuvilju ja naeratusi.

Mis sulle enda töö juures kõige rohkem meeldib?

Muidugi inimesed! Mul on nii erinevad ja toredad kolleegid, kellega veedame koos aega ka vabal ajal. Leidsin Yolost endale palju uusi sõpru!

Milline on olnud sinu meeldejäävaim tööpäev?

Iga päev toimub meil midagi huvitavat! Aga meelde on jäänud, kui me kolleegidega karaoket laulsime. Mäletan jõuluaega, kui kõik mängisid „Secret Santat“ ja jõulukuuse alt võis iga päev oma kingitust otsida. Kõige esimene päev Yolos oli samuti meeldejääv, sest esialgu ei osanud ma mitte midagi, aga kõik olid nii sõbralikud ja aitasid mind. See sõbralikkus ja abivalmidus on säilinud tänaseni.



Keidi Urbanik, Head of VIP Services

Kuidas sattusid Yolosse tööle?

Olin pärast kümneaastast välismaal elamist naasnud tagasi Eestisse ja käisin nii mõneski Eesti tehnoloogiaettevõttes intervjuul. Kui juba paar pakkumist laual oli, siis sugulane, kes oli Yolos juba aastaid töötanud, soovitas, et tule ja vaata lihtsalt, mis sa arvad – ta püüdis mulle selgeks teha, et olen hea kultuuriline fit. Esimene kohtumine mu tulevase ülemusega tõestas, et nii see oligi. Kümne minutiga sain aru, et Yolo ongi minu koht.

Mis sulle enda töö juures kõige rohkem meeldib?

Päevad ei ole vennad! Rutiin ei kuulu minu Yolo-sõnaraamatusse – kuna meie töö on igapäevane koordineerimine paljude teiste osakondadega, aga ka klientide ja välispartneritega, on üllatusi ning muudatusi igapäevaselt väga palju. Kõige olulisem sellistes olukordades on hea tiimitöö ja toetavad tiimiliikmed, sest koos saab kõigega hakkama ning iga ületatud raskus toob meie väikest meeskonda aina rohkem kokku.

Milline on olnud sinu meeldejäävaim tööpäev?

Minu meeldejäävaim tööpäev oli kliendikohtumine Abu Dhabi Grand Prixil – iial ei uskunud, et sellist asja saaksin ise päriselt kogeda, veel vahvam oli seda jagada koos klientidega, kellega on koostöö pärast ühiseid elamusi veelgi tugevam.



Oleg Kemenev, Senior Technical Manager

Kuidas sattusid Yolosse tööle?

Minu Yolosse tööle sattumine oli pigem juhuslik. Ma otseselt ei otsinud tööd, sest mul oli oma äri olemas. Ühel hetkel tundsin, et tahan rohkem stabiilsust, kuna ettevõtlusega kaasneb tihti ka stress. Mõtlesin, et hakkan üks kord nädalas vaatama tööpakkumisi ja tööle kandideerima. Esimene tööpakkumine, mis silma jäi, oligi Yolos. Värbamine oli nii huvitav ja sujus kiirelt ning juba varsti sain tööpakkumise.

Fun fact: enne tööpakkumise saamist oli mul plaan minna kuuks ajaks metsamajja, et ennast välja lülitada. Yolos alustasingi kuu aja pärast, olles täiesti uue kogemuse võrra rikkam.

Mis sulle enda töö juures kõige rohkem meeldib?

Mul on hästi palju erinevaid projekte, mis tähendab, et töö on igapäevaselt väga vaheldusrikas ning erinev. Need, kes tunnevad, et neil on suur potentsiaal ja eneseteostustahe, saavad seda 100% Yolos realiseerida.

Milline on olnud sinu meeldejäävaim tööpäev?