SK ID Solutions töötajate heaolus allahindlust ei tee

SK ID Solutions võimaldab enam kui neljal miljonil inimesel üle Euroopa turvaliselt tuvastada oma isikut, tehinguid kinnitada ning digitaalselt allkirjastada, kasutades enda loodud lahendusi Mobiil-ID ja Smart-ID. Ettevõte on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, kuid tiheda koostöö säilitamine ja töötajate terviklik heaolu on jätkuvalt ettevõttes oluliseks fookuseks.

Töökeskkonda kujundades on lähtutud inimesest kui tervikust

Kuna SK pakutavatel teenustel on miljonid kasutajad, on töötajate kiire koostöö ning ühise eesmärgi nimel tegutsemine hädavajalikud. Ettevõtte töötajate jaoks oli pärast pandeemiat kontorisse tagasi tulek loomulik, sest kolleegidega ühes ajas ja ruumis koos töötades on töö tulemuslikum.

Müügitiimi juht Marve Kooser: „Mulle meeldib kontoris käia, sest nii saab inimestega näost näkku suhelda. Asjad jõuab kiiremini tehtud, kui on võimalik kedagi varrukast sikutada. Kui jääd üksinda nokitsema, pole motiveeritus nii kõrge – suur pilt ja eesmärgid, mille nimel tööd teed, kaovad ära. Inimesed ja küünarnukitunne aitavad seda hoida. Lisaks on meie kontor väga mugav ja mõnus!“

SK peab oluliseks, et spetsialistide ja inseneride professionaalne mina oleks toetatud – on võimalik teha suure mõjuga tööd koos teiste tippekspertidega. Ettevõttes rakendatakse juba aastaid sisemist kokkulepet, millal ollakse oma kolleegidele kättesaadavad ning mis aegadel on kõigil aeg tegeleda sügavamat keskendumist vajavate tegevustega. Kaks korda kuus toimuvad koosolekutevabad Silent Fridayd, mille eesmärk on võimaldada inimestel süvenemist vajavaid tööülesandeid täita.

Oluline on töötaja heaolu ja meeskonnatunne

SK on töökeskkonna uuendamisesse viimastel aastatel palju investeerinud. Selle jaoks on kaasatud ka professionaalne sisekujundaja, kes on otsuste tegemisel võtnud aluseks töötajate tagasisidet ja soove.

DevOps tiimijuht Aare Song: „Kontoris on hea olla. Varasemalt olid leboruumid alati pigem hõivatud, aga nüüd on kõigile ruumi. Tegevusi ja igasuguseid üritusi saab kontoris nüüd hõlpsasti läbi viia.“

Kasvavas meeskonnas loob ühistunnet ka see, et majas on korruseid ühendav trepp. Kõigil kolmel korrusel on olemas köök koos kohvi, tee ja veega. Lisaks on alati saadaval kommid, küpsised, puu- ja juurviljad ning pähklid.