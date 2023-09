Kaja Kallas: olen valmis ettevõtete tulumaksu eest langema

Kallas tutvustas eile õhtul kokku pandud riigieelarvet ning lubas ettevõtjatele, et riigirahandus saab korda.

„Ei, see on asi, mille eest ma olen valmis langema,“ vastas Kaja Kallas küsimusele, kas ettevõtjad peavad oma äriplaanis arvestama, et taastatakse ettevõtete tulumaks.