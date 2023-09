Päev börsil: pangamaksu ärajätmine mõjus LHV ja Coopi aktsiale positiivselt

Mis veel toimus?

Londoni börsigrupi arvates on üsna suur tõenäosus, et Suurbritannia intressimäär jääb hetkel samale tasemele, kus ta siiani on olnud ehk 5,25%. Nende andmed näitavad, et tõenäosus on 20%-lt tõusnud rohkem kui 57-le protsendile.