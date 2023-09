Ain Hanschmidt: pangad peaks rahule jätma. Me ju ei taha, et laenamine lõpetatakse või pangad pankrotti lähevad

„Ma ei taha tagasi 90ndaid aastaid, kus 48st pangast läksid 40 pankrotti. Pangad peavad olema tugevalt kapitaliseeritud,“ ütles ta. Suurtel kriisidel aastatel 2008 ja 1998 oli pankadel omakapitali vaja ning praegu me ei tahaks tema sõnul näha, et deposiidid ära kaovad ning pangad pankrotti lähevad.

Vale on tema sõnul nõuda, et pangad võtaksid rohkem dividende ja viiksid raha Eestis välja - kapitali on vaja ka Eestis, et edasi areneda, märkis Hanschmidt. „Pank on inimeste ja majanduse vereringe, seda ei tohi traumeerida.“