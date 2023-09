Ettevõtjad pakuvad üha uute maksutõusude asemel hoopis teisi lahendusi

Valitsuse liikmed said teisipäeva õhtul lõpuks tunda väikest pingelangust ja väita, et omavahel jõuti kokkuleppele ning järgmise aasta riigieelarve on koos. Ettevõtjate esindajad pingutavad, et kokkulepetest pudenenud infokildudest tabada lahendusi, mis aitavad riigieelarve välja sügavast miinusest ja elavdavad majandust. Paraku neid ei ole. Lisaks jäeti ülejärgmise aasta eelarve tulude poolele 400 miljoni eurone auk, millele peavad lahenduse leidma huvirühmad.

Toiduainetööstuse liidu juhi Sirje Potisepa sõnul on enne riigieelarvesse lisatulude otsimist vaja väga kriitiliselt üle vaadata kuluread. Tema sõnul puudub maksumaksjal praegu igasugune ülevaade, kuidas kavatseb valitsus riigiaparaadi ülalpidamiskulusid vähendada. „Kõik, mis me teisipäeva õhtust teame, on see, et suletakse üks päästekomando ning päästjate ja politseinike palgad külmutatakse. Kas see on tõesti kokkuhoiukoht?“ küsib Potisepp.