Millal hakkab korterite taskukohasus taas paranema?

Swedbanki arvestuste järgi langes pealinna korterite taskukohasus teises kvartalis ootuspäraselt tasemeni, kus korteri ostmine ei ole enam tasukohane leibkonnale, kelle sissetuleku suurus on poolteist keskmist Tallinna netopalka*. See tähendab, et leppida tuleb väiksema elupinnaga, koguda suuremat omafinantseeringut või valida odavam korter järelturult.

Korterite taskukohasus jõuab oma põhja tõenäoliselt sügisel. Edasine halvenemine on vähetõenäoline, kuna euribor on oma tipu lähedal ning korterite hinna ja palkade suhe on paranemas. Swedbanki prognoosi järgi on Euroopa Keskpanga intressimäärade tõusutsükkel nüüdseks lõppenud ning intressimäärad jäävad praegusele tasemele järgmise aasta teise kvartalini. Laenulepingute aluseks oleva euribori tõus praegu küll veel jätkub, kuid see peaks lähiajal oma tippu jõudma.