Investoreid ähvardab nn „seatapu“ pettus: algul nuumatakse, pärast veristatakse

Kuidas vältida ohvriks langemist? Selleks, et mitte oma raha kurjategijatele kaotada, tuleks järgida neidsamu lihtsaid meetmeid, millest on juba palju juttu olnud. Seatapu-skeemide ära tundmine on aga mõneti keerulisem, kuna usalduse ehitamiseks näevad kurjategijad rohkem vaeva, seega on asjakohane need lihtsad meetmed taas üle korrata.