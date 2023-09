Ta lisas, et edasivaates ollakse ettevaatlikud, kas täiendav karmistamine on veel vajalik. Samuti märkis Powell, et kuigi inflatsioon on oluliselt alla tulnud, siis on veel pikk tee minna 2% eesmärgini. USA inflatsioon oli augustis 3,7%, alusinflatsioon 4,3%. Järgmise aasta kohta prognoositakse, et inflatsioon saab olema 2,5% ning alusinflatsioon 2,6%.