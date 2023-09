Itella Estonia on palju enamat kui pakiautomaadid

Töökeskkonna ja organisatsiooni kultuuri Itellas iseloomustavad kõige paremini Posti Groupi põhiväärtused, mis on usaldusväärsus, lugupidavus ja edumeelsus. See võib kõlada küll väga lihtsalt, aga tegelikult võtavad need kolm omadust hästi kokku selle, kuidas suhtutakse Itellas töötajatesse, töö tegemisse, klientidesse ja kolleegidesse. „Need on omadused, mida on lihtne siduda kõikidesse oma tegemistesse nii majasiseselt kui ka väljaspool,“ selgitab Kaidme.

Täieliku üllatusena võib veel tulla aga see, et Itella Estonial on Tallinna kesklinnas ka teenuskeskus. Kuna Itella Estonia on osa rahvusvahelisest Posti Groupist, pakub Tallinna teenuskeskus grupisisest IT-lahenduste teenust, finants- ja raamatupidamisteenuseid ning klienditeenindust Soome ärikliendi poolele. Niisiis võib julgelt öelda, et Itella ei paku tööd mitte ainult logistikutele ja kulleritele, vaid väga erinevate valdkondade esindajatele.

Mida aga laologistika endast üldse kujutab? Itella personalijuht Marita Kaidme selgitab seda nii: „Kõige lihtsamalt öeldes võib laologistikast mõelda nii: kaup tuleb sisse, kaup läheb välja. Nende kaheetapi vahele jääb aga väga palju vaheetappe, mis kõik tegemist vajavad. Osade klientide puhul teeme me näiteks kaubale ära kogu müügi ettevalmistuse. Alustades kvaliteedikontrollist kuni selleni, et paneme kaupadele külge hinnasildid, turvaelemendid ja vajadusel tõlgime ka kasutusjuhendid. Kui kaup meie laost kliendini jõuab, võib see otse riiulisse minna. Tegelikult ongi laologistika väga suur ja huvitav osa meie ärist ning selle juurde kuulub palju põnevat, millest inimesed üldse ei tea.“

Itella näol on tegemist suure logistikaettevõttega, mis tegeleb nii laologistika kui ka siseriikliku ja rahvusvahelise mere-, lennu- ning maanteetranspordiga. Nad on ka osa Soome logistikafirmast Posti, mis kuulub Soome riigile. Ettevõte pakub tugevaid B2B-, B2C- ja C2C-teenuseid laia kuller- ja pakiautomaatide võrgustikuga. Posti on üks Soome, Rootsi ja Baltikumi juhtivaid logistika ettevõtteid, hoolitsedes oma klientide igapäevaelu ja äritegevuse sujuvuse eest, pakkudes laia valikut posti-, logistika-, ja e-kaubanduse teenuseid.

Veel tõdeb ta, et igapäevases töös on hästi näha, kuidas need väärtused on töötajate poolt tõesti omaks võetud. Võti seisneb tema sõnul selles, et igaüks peab suutma need väärtused teha enda omaks ja töötubade kaudu on sellele ettevõttesiseselt ka hoogu antud.

Hea näide mõnusast ja lugupidavast keskkonnast on ka see, et Itella Estonias töötab külg külje kõrval 11 erinevat rahvust ja terve grupi peale lausa 90. Erinev keel, rahvus, usk või nahavärv ei ole aga ettevõttes kunagi ühtegi probleemi tekitanud. Vastupidi, kõik suhtuvad kõikidesse just nii, nagu ettevõtte põhiväärtustesse kirja on pandud.

Areneda saab nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt

Ka kasvamiseks ja arenemiseks on Itella ideaalne paik, sest liikumine mistahes suunas on seal väga teretulnud. Kõige toredam on see, et karjääri Itellas ei nähta tingimata redelina, mida mööda iga töötaja üles peaks rühkima. Pigem on tegu ruumiga, kus saab vabalt ringi liikuda, vastavalt oma tugevustele ja soovidele.

„On palju inimesi, kes ei pruugi meile tööle tulles olla kohe 100% õiges rollis või 100% rahul oma tööga. Sellistel juhtudel saamegi neile inimestele leida rollid, mis neile paremini sobivad. Näiteks on meil inimesi, kes on liikunud tootmisest müüki ja sealt edasi hoopis IT-sse. Ja mõne puhul oleme näinud, kuidas osakonna vahetamine on inimese täiesti uuest küljest avanud,“ toob Kaidme näiteid inimeste liikumistest ettevõtte sees.

Mainimata ei saa jätta ka seda, et kuna Itella näol on tegemist rahvusvahelise ettevõttega, siis ruumi kasvamiseks ja liikumiseks on seal küll ning veel.

Itella ootab enda ridadesse töökaid rutiinipõlgureid

Töö logistikavaldkonnas on paratamatult ettearvamatu ja toob endaga kaasa nii rõõmsaid üllatusi kui ka teravamaid hetki. Selline töö sobib ideaalselt neile, kes ei kannata rutiini ja on avatud uutele väljakutsetele. Vastutasuks ootab Itella töötajaid ees soe ja toetav keskkond, mõnusad ning sõbralikud kolleegid ja tööandja, kes panustab nii oma töötajatesse kui ka valdkonda suuremalt.

