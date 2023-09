Majandusturbulents soosib ettevõtteid uurima fikseeritud intressimäära alternatiive

„Inimeste kindlustunne seoses euribori tõusuga on langenud ja tarbijates on üha enam teadmatust tuleviku liisingumaksete osas. Fikseeritud liisinguintress kindlustab 5 aastaks tarbijale ühesuguse kuumakse ja annab kindlustunde vähemasti ühes valdkonnas tagasi,“ rääkis Elke Mustakivi tegevjuht Raido Rosenfeld.

Huvi autode liisimise vastu on taastunud

Swedbanki andmetel on autoliisingu taotluste arv püsinud aastatagusega samal tasemel. „Võrreldes selle aasta kaheksa kuu tulemust eelmise aasta sama perioodiga, siis kokkuvõttes on taotluste arv püsinud samas suurusjärgus. Eelmise aasta viimases pooles, kui euribor hakkas kiirelt kasvama, siis taotluste arv vähenes ja kliendid olid ettevaatlikumad, kuid nüüd võib öelda, et stabiilne taotluste voog on nüüdseks taastumas,“ selgitas Swedbanki liisingu valdkonnajuht Karin Saar.

Saare sõnul on tarbijad liisinguotsuste tegemisel ettevaatlikumad ja mõtlevad tänases kõrgete intresside keskkonnas oma otsused põhjalikumalt läbi ning kaaluvad oma võimalusi, et olla kindlad, et võetav kohustus on jõukohane. „Kuna sõiduki soetamisel kaasnevad ka muud kulud nagu näiteks kindlustused, hooldused, kütus, siis seda olulisem on selle kõige peale juba ennetavalt mõelda,“ tõi Saar välja.

Swedbanki liisingu valdkonnajuhi hinnangul võimaldab fikseeritud intressi pakkumine tänases kõrgete intresside keskkonnas eelarves kulutusi planeerida ja nautida kindlustunnet, et euribori tõus kuumakset ei muuda.

Elke Mustakivi tegevjuhi sõnul on klientide huvi fikseeritud intressi pakkumise osas suur. „Euribori tõus on puudutanud väga paljusid Eesti elanike ning laekunud päringute hulk näitab, et huvi sõidukit osta fikseeritud intressiga on väga kõrge. 2%-le fikseeritud liisinguintress kindlustab 5 aastaks tarbijale ühesuguse kuumakse ja võimaldab keskenduda teistele olulistele eluvaldkondadele. Nähes, et Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas baasintresse veelgi tõsta, on 2% fikseeritud intress on tõenäoliselt veel pikalt väga madal,“ selgitas Rosenfeld.