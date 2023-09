Ühisrahastuse kriminaalasi liigub Lätti. Kannatanud päris tühjade kätega pole jäänud

„Kõik vajalikud tõendid on kogutud. Me anname kriminaalasja materjalid üle Lätile, et Läti õiguskaitseasutused saaksid menetlusega jätkata. See on kõige otstarbekam, sest senine uurimine osundab, et pettuse toimepanijad olid lätlased, kellel oli siin Eestis ka kaasosalisi,“ märkis asja menetlenud Põhja ringkonnaprokurör Mariana London.