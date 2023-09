Tehnoloogiasektori nõustajad: lubamatu on tulla, et palun tehke mulle iduettevõte valmis

„Peab ütlema, et nugade peal olukordi on tulnud ette just viimasel aastal. See keskkond on läinud karmimaks. Tihti on selle nugade peale mineku põhjuseks ka see, et algsed kokkulepped on jäänud läbi rääkimata,“ räägib Delfi start-up podcasti Kiirendi 11. episoodis advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Timo Kullerkupp, kes on viimased kümme aastat palju idufirmasid nõustanud.

„Tänane olukord, kus raha kaasata on raske, pinged on suured, samas tahetakse elustandardit hoida ja otsitakse võimalusi, kuidas siis toimetada efektiivselt. Ütleme nii, et see iduettevõtluse vahepealne dieediolukord ei sobi kõigile ja see tekitab vahel pingeid juhtivtöötajate vahel. Selliseid olukordi on praegu kõige rohkem minu meelest,“ selgitab ta.

„Praegu on meie iduettevõtetele viimase kümne aasta kõige suurem test,“ nõustub temaga kolleeg Karl Erik Esko, kes on samuti pikalt iduettevõtete nõustamisega kokku puutunud. „Siin on pidev kasvuperiood olnud ja mis on iduettevõtete puhul hästi tavaline – jõutakse teha palju rohkem, kui jõutakse sinna taha vormistada kokkuleppeid paberi peal ning fikseerida, et see, mida tehakse, on ka see, milles on algselt kokku lepitud,“ räägib ta.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Esko sõnul tuleb kirjalike kokkulepete puudumine eriti teravalt välja just tülide korral, mil see loob soodsa pinnase vaidlusteks. „Asutajate leping on kindlasti üks esimesi, mis lauale tuleb ja seal on 3-4 olulist punkti, milles kokku leppida tuleb – kes kui palju pühendub ja kes kui palju selle eest vastu saab ning mis saab siis, kui keegi ära läheb,“ lisab Timo Kullerkupp. Nende praktika on näidanud, et pea pooltel idufirmadel on asutajate leping kirjalikult fikseerimata.