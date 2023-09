Tallinna Vesi tahab vee hinda tõsta pea viiendiku võrra

Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul on hinnamuutus vajalik joogivee kõrge kvaliteedi, teenuste toimepidevuse ja Läänemere puhtuse tagamiseks. „Veeteenuse hinnas muutusid põhjendatud kulud kõigi kululiikide lõikes viimati 2019. aastal, eelmisel aastal toimus muutus ainult elektrienergia kulude ulatuses,“ ütles Timofejev. Tarbijahinnaindeksi muutus on viimasel neljal aastal olnud üle 40 protsendi, mis on mõjutanud ka veeteenuse hinnas sisalduvaid kulusid. „Vajalikud investeeringud ja inflatsioonist tingitud kulumuutused on toonud kaasa põhjendatud kulude kasvu, mida on teenuse toimimiseks vaja kajastada ka hinnas,“ lisas Timofejev.