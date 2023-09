Ignitis avas Vilniuses Baltikumi võimsaima elektrisõidukite laadimisjaama

„Kõige võimsam, 400 kW elektrisõidukite laadimisjaam võimaldab elektriautosid laadida 0–80 protsendini vaid 7–10 minutiga. Sellised laadimiskiirused toovad meid lähemale mitte väga ammu utoopiana kõlanud ideele, et elektrisõidukite laadimine võtab sama kaua aega kui tavakütusega auto tankimine,“ ütles Ignitise EV võrguarenduse juht. Ta lisas, et võimsa laadimisjaama avamine on ettevõtte jaoks märgiline saavutus ja oluline teetähis valdkonnas, mis näitab kiiret tehnoloogilist arengut elektrisõidukite laadimisturul.

Šeršniovas juhib tähelepanu asjuolule, et praegu suudab uue laadimisjaama potentsiaali ja kiirust täielikult ära kasutada vaid kommertstransport, näiteks elektriveokid. „Sellegipoolest pole kahtlust, et peagi on rohkem elektrisõidukeid, mis on võimelised kasutama 400 kW laadimisjaamu.“