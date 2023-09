Ettevõtjad jooksevad 3D printimisega seotud patentidele tormi

Uuring „Innovation trends in additive manufacturing“ näitab, et aastatel 2013– 2020 kasvas rahvusvaheliste patendiperede arv 3D-printimise valdkonnas keskmiselt 26,3% aastas – pea kaheksa korda kiiremini kui kõikide tehnoloogiavaldkondade ühendatud keskmine samal perioodil (3,3%). Kokku on alates 2001. aastast kogu maailmas esitatud enam kui 50 000 rahvusvahelist patendiperet 3D-printimise tehnoloogiate vallas.