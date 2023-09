Kodumasinate müük on langenud. „Inimesed lükkavad suuremaid kulutusi võimalusel edasi“

Prisma kommunikatsiooni- ja vastutustundliku ettevõtluse juht Kristiina Tamberg sõnas, et selle aasta esimese seitsme kuuga on kodumasinate müügi langus üle 10% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Peamiste põhjustena tõi ta välja üldise majandusliku olukorra, hindade kasvu pea kõigis valdkondades. Lisaks lükkavad inimesed suuremaid kulutusi võimalusel edasi.

Tamberg lisas, et mõne tooterühma puhul on lisaks üldisele majanduslikule olukorrale märgata ka muid põhjuseid tagasihoidlikumale ostmisele. Näiteks oli eelmisel suvel ventilaatorite müük aktiivne seoses kuumema suvega.

Euronicsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Helen Kannelmäe tõdes samuti, et koduelektroonika käibenumbrid on sel aastal eelmise aasta numbritest väiksemad. Samas tõi ta välja, et koroonaviiruse perioodil osteti koduelektroonikat tavapärasest rohkem. Märgatav tõus oli arvutite ostus.