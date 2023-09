Keskmiselt 1600 eurot kahju: värske üürnik saab suurimad riskid ära kindlustada

Ehkki ERGO ei pea vastutuskindlustuse vaatest eraldi arvestust just üürikorterites toimunud õnnetuste üle, on ilmne, et kulukaid intsidente tuleb ette päris sagedasti. Selle aasta esimese kaheksa kuuga on kodukindlustusega koos pakutava vastutuskindlustuse juhtumeid olnud kokku juba 198, neist 80% protsenti on erinevad veeavariid. „Enamasti põhjustab kahju mõne toru või vooliku purunemine, keskmine kahjusumma on 1600 eurot,“ ütles Lepvalts.