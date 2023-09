Milline on olukord? Ärikinnisvaraturg on vaikne ja ettevaatlik

Üldiselt järgib äripindade turg majanduse käekäiku viitajaga ja on stabiilsem, mis tähendab, et kõikumised on väiksemad kui majanduses üldiselt. Stabiilsus tuleneb suuresti asjaolust, et enamik ärikinnisvarast on üürile antud pikemate tähtajaliste üürilepingute alusel –- lühiajalise majanduslanguse puhul on väga vähe neid üürnikke, kellel üürilepingu tähtaeg kätte jõuab ja kes majanduse olukorrast tingituna olemasolevat lepingut ei pikenda või uusi ruume üürile ei võta. Samuti põhjustab lühiajaline majanduslangus vähesel määral üürilepingute lõpetamist üürniku makseraskuste või maksejõuetuse tõttu.