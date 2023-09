Mehitamata sõidukid koguvad populaarsust: tarnitud on juba ligi poolteist tuhat pakki

Clevoni tegevjuht Sander Sebastian Agur kinnitab, et huvi DHLi Grupi poolt on olemas robotkulleri laialdasema kasutuselevõtu osas: „Mul on hea meel, et just maailma juhtiv logistikaettevõte DHL on Clevoni kõige pikemaajalisem koostööpartner. Oleme selle aja jooksul saanud asjalikku tagasisidet nii oma toote kui ka kliendi ootuste osas. See omakorda on loonud hea lähtekoha, kust DHLi autonoomset viimase miili teenust kasvatada nii Eestis kui ka mujal maailmas.“