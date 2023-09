Lidl Eesti pälvis rahvusvahelise parima tööandja sertifikaadi

Töötajate tervis ja heaolu on esikohal

Lidl Eesti pakub oma töötajatele muljetavaldavat hüvede paketti. Lidli töötajad saavad endale muu hulgas näiteks sporditoetuse, täiendava tervisekindlustuse, mis sisaldab näiteks prillitoetust, hambaravi ja võimaldab käia eriarstide vastuvõttudel, usaldusisiku, kes toetab ja abistab nii töö kui ka eraeluga seotud probleemide korral. Ettevõte korraldab ka vahvaid ühisüritusi ja koolitusi. Veel on Lidlis sisse seatud töötajate tugiprogramm, kuhu töötajad ja nende perekonnaliikmed saavad anonüümselt mistahes probleemiga pöörduda. Olgu selleks suhte-, finants- või juriidiline mure, abi ja tuge saab igaüks. „Oma heaolupaketi oleme teadlikult loonud nii, et see toetaks töötaja heaolu võimalikult laiapõhjaliselt,“ seletab Kippasto.

Eriti uhke on Lidl kahe asja üle. Esiteks: Lidl tasustab haigushüvitist alates teisest päevast. Ehk kui muidu on haigestumise korral kolm esimest päeva tasustamata, siis Lidli töötajatel on tasustamata ainult üks päev, sest juba teisest päevast maksavad nad haigushüvitist. Teiseks: Lidl on oma sektoris kõige parem töötasu maksja. Niisiis võib rahumeeli täie kindlusega öelda, et Lidlis on hea töötada!