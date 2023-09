Suurtööstuse usku Viru Keemia Grupp

Viru Keemia Grupi põhitooteks on peamiselt ekspordiks minev põlevkivikütteõli, mida kasutatakse laevakütuse komponendina, aga ka koduturul katelde kütmiseks. Põlevkivi väärindamisel õli tootmiseks tekib ka uttegaas, millest kontsern toodab elektrienergiat. VKG on suuruselt teine elektritootja Eestis. VKG oma 1600 töötajaga on üks suurematest tööstusettevõtetest Ida-Virumaal. See staatus määrab vastutuse olla eeskujuks.

VKG kui kaubamärk

Ettevõtte personalidirektor Eve Rei nendib uhkusega, et VKG kaubamärk on Ida-Virumaal absoluutses tipus. „Meile tahetakse väga tööle tulla. Me oleme kogu aeg teadvustanud, et kõigil töötajatel on lähedased ja sõbrad, ning seega mõjutame siin väga suurt kogukonda.“

Eelmisel aastal tehtud rahuolu-uuring näitas, et VKG töötajad on Eesti keskmisest selgelt üle oma pühendumuse poolest: 67 punkti on hea näitaja, aga isiklik pühendumine 75 punkti on väga tugev näitaja. „Küsimusele, kas te soovitaksite oma tuttavatel VKG-sse tööle tulla, vastas 30% kõrgeima hindega 5 ja 44% hindega 4, et soovitavad. Oleme väga rahul, et 74% meie töötajatest soovitavad meid tööandjana,“ ütleb Eve Rei.

Peab arvestama, et just uuringule eelnenud aastatel oli meedias palju juttu põlevkivisektorist kui hääbuvast tööstusest. „Meie VKG-s teame, et maailm on muutumas ning muutused on globaalsed. Seega paralleelselt olemasoleva põhiäriga töötame uute perspektiivsete arenguvertikaalide kallal. See loobki töötajatel usku ettevõtte tuleviku vaates,“ sõnab Rei.

Koostöö koolidega

Suur hulk praegustest VKG inseneridest on saanud hariduse Tallinna Tehnikaülikoolis või lähiriikides. TalTech Virumaa kolledž on juba aastaid andnud keemia- ja automaatika- ning teiste tehnikaalade spetsialiste. Virumaa kolledžis on avanemas magistriõpe ringmajanduse erialal, mida VKG on väga toetanud.