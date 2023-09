Paindlikkus on Prismas töötamisel võtmesõna

„Need on peamised alustalad, millele oleme oma väärtuspakkumise rajanud. Prisma seilab kindlal kursil ja oskab hoida oma meeskonda turvaliselt,“ sõnas Prisma Peremarketi personalidirektor Maren Penu.

Julge välja öelda oma soovid

Koroonaaeg tõi tööellu uued standardid. Õnneks on pandeemia seljatatud, kuid töömaailmas pole vanasse reaalsusesse naastud. On näha, et inimesed on oma soovide väljendamises enesekindlamad kui kunagi varem. Töö peab sobituma tööle kandideerija ellu, mitte olema elu iseeneses. „Meil ei olegi ootust, et Prisma võrdub inimese jaoks kogu eluga. Meile on oluline tasakaalu pakkumine töötaja igapäevas. Kellegi jaoks võib see tähendada soovi töötada öösel, sest päeval tahetakse lastega koos olla. Teise jaoks võib see tähendada töötamist osakoormusega ja nädalavahetustel, kolmandale võimalust käia vahepeal ära välismaal ning naasta siis taas Prismasse. Oleme seda kõike näinud ja meile see sobib,“ kinnitas Penu.

Prismas töötamise eelis ongi paindlikkus. Töötatakse üldiselt kolmes päevases vahetuses ja ühes öises vahetuses, aga täpsed töötamise ajad ning kestus pannakse paika vastavalt kauba- ja kliendivoogudele ning töötaja võimalustele. Töötada võib nii tavapärasel täiskoormusel 40 tundi nädalas, poole kohaga või ka vähem. „Meil on töötajaid, kes aitavad meid mõni tund pärast kooli või näiteks ainult nädalavahetusel, kuna nii klapib just neile paremini. Töögraafiku koostamisel on arvestatud näiteks töötaja rahvatantsugrupi esinemise või töö kõrvalt laevakapteniks õppija tunniplaaniga,“ selgitas Prisma Peremarketi personaliosakonna arendusjuht Piret Lankots.

Killuke Skandinaaviat Eesti jaekaubanduses

Prisma kuulub S-gruppi, mis on Soome suurim kaubanduskontsern – Prismas lähtutakse skandinaavialikust juhtimisstiilist. „Meie kultuuri kandub see üle läbimõeldud tegutsemise ja suhtumisena, kus esmalt oleme kõik inimesed ja siis alles töötajad,“ selgitas Penu.