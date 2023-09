KUULA | Lihtsalt rahast: kindlustus päästab tihti reisi ja säästab ka raha

Kaarel Nurmsalu sõnul ei mõtle paljud inimesed sellele, et ka päevakruiis Helsingisse või perereis Riiga oleks tark kindlustusega katta, rääkimata siis kaugematest sihtkohtadest. Kuigi kuumaksega reisikindlustuse hind on väike, katab see palju ning võtab reisimisega seotud riske maha. „Sageli arvatakse ka seda, et meie kuumaksega reisikindlustus kehtib üksnes siis, kui reis on ostetud Coop Panga kaardiga – see ei ole nii, meie kindlustus katab kõik reisid, olenemata sellest, kuidas nende eest tasuti,“ kinnitas Nurmsalu.



Erinevaid pikaajalisi kindlustusi omavahel võrrelnud Kusti Nõlvak leidis enda jaoks kõige kasulikuma olevat just Coop Panga kuumaksega reisikindlustuse , sest nägi, et see katab soodsama hinnaga rohkem riske kui teised kindlustused. Nimelt kehtib Coop Panga kuumaksega reisikindlustus nii kindlustusevõtjale endale kui ka temaga koos reisivale abikaasale või elukaaslasele ning lastele, kes on nooremad kui 22 aastat.