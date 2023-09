Põltsamaa Ühisgümnaasiumi toetusfond märkis ligi 100 000 euro eest LHV võlakirju

Tegu on 2009. aastal, kooli 92. aastapäeval asutatud toetusfondiga. Fondi eesmärgiks on kirjelduste kohaselt kaasa aidata Põltsamaa linnas üldharidust andva kooli õppekvaliteedi tõstmisele. Sihtasutus peab oluliseks kvaliteetse hariduse ja enesetäiendamisvõimaluste tagamist eeskätt gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele.

Sihtasutus märgib oma veebilehel, et neil on õigus teostada väljamakseid põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks juhul, kui sihtasutuse vara väärtus ületab vähemalt 63 911 eurot. See summa peab igal juhul fondi jääma. Sellest ületavast summast pool läheb toetuseks, teine pool investeeringuteks. Näiteks kui fondis on 64 911 eurot, siis võib hariduse edendamiseks välja makstav summa olla 50% teenitud tulust ehk 500 eurot, teine pool teenitud tulust ehk 500 eurot hakkab fondi põhikapitali kasvatama. Väljamakseid fondist otsustab fondi nõukogu.