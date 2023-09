Millest mõtleb töötaja, kui ta mõtleb heast tööandjast?

Selleks, et töötaja end tööle ei „unustaks“, on Swedbankis lisaks 28-päevasele puhkusele viis päeva talvepuhkust, mida on võimalik välja võtta oktoobrist aprillini. Lisaks on igal töötajal tervise turgutamiseks kolm tasustatud tervisepäeva aastas, mille võib välja võtta just siis, kui tekib tunne, et on tarvis end veidi turgutada. „Puhkuse ajal on ülimalt vajalik, et inimesed tõesti ka puhkavad, mitte ei tee n-ö poole silmaga ikkagi tööd. Ainult nii saab vaim taastuda ning tekib ruumi uutele ja loomingulistele ideedele,“ selgitab Pind. Lisapuhkusepäevi saab töötaja Swedbankis ka elu tähtsündmuste puhul, nagu abiellumine, koolilõpetamine, lapse koolitee algus ja tööjuubel.