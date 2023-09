Ebakindel majanduskeskkond sunnib toidukaupmehi ja -tööstusi investeeringuid edasi lükkama

„Kuna inflatsioon on viinud müügimahud langusesse ja intressitõus muutnud laenamise oluliselt kallimaks, eelistatakse juba soetatud seadmeid kauem töös hoida ja väljavahetamise asemel remontida,“ rääkis Sauemägi. „Seda näitab ka meile endile lisaks järjepidevalt juurde lisanduvatele klientidele olemasolevate klientide selgelt tõusnud hooldustööde väljakutsete arv.“

Sarnaselt paljude teiste ettevõtetega on ka Daytonil viimastel aastatel olnud vaja ületada palju väljakutseid seoses kulude hüppelise kasvuga ning ka kaupade pikkade tarneaegadega, mis on tingitud komplekteeritavate seadmete teatud komponentide puudumisest.

Uued trendid kaubanduses

Hoolimata ebakindlatest aegadest majanduses on toidupoodides maad võtmas uued trendid. „Järjest rohkem on poodides näha näiteks iseteenindusega valmistoidulette, sest inimesed soovivad oma lõunasöögi kiiresti ja ilma järjekorras seismata ise kokku panna,“ märkis Sauemägi. „Iseteenindusega valmistoiduleti lisamine on praeguseks muutunud uute kaupluste avamisel ja olemasolevate renoveerimisel iseenesestmõistetavaks.“