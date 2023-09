Briti opositsioon õrritab valimiste eel Euroopa Liidu läbirääkimistega. „Mõtleme tulevaste põlvkondade peale“

„Me püüame Ühendkuningriigile palju paremat kokkulepet saavutada,“ ütles leiboristide juht Keir Starmer. „Peaaegu kõik tunnistavad, et [Ühendkuningriigi endise peaministri Boris] Johnsoni sõlmitud kokkulepe ei ole hea kokkulepe – see on liiga õhuke,“ ütles Starmer Kanadas toimunud Global Progress Action Summitil.