Pakendikeskus viskas Taavi Rõivase üle nalja: „Mõistame, et käsi on raske eemal hoida.“

„Me mõistame, kui ei suuda käsi eemal hoida. Pakkumine on ju sedavõrd ahvatlev. PS Tegu on puuderdamata kinnastega. Soovi korral võib kindaid puuderdada kasvõi tualettruumis,“ reklaab Pakendikeskus oma Facebooki lehel siniseid puuderdamata nitriilkindaid.

Märtsis küsis Ärileht Pakendikeskuselt, kes on nende geniaalsete postituste taga. Pakendikeskuse turundusjuht Annika Sillaots sõnas toona, et traditsioonilist turundusosakonda, kus töötavad digiturundaja, disainerid jt, neil ei ole. „Teeme turundust omal käel, aga meil on väga tugev partner reklaamiagentuuri Tabasco näol. See loob võimaluse, et kui tekib hea mõte, saame kiire copy ja operatiivselt eetrisse,“ räägib ta.