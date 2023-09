Lidl süüdistab Tallinna linna uute poodide planeeringute liiga aeglases menetlemises ja ähvardab kohtuga

Lidl soovib avada uued kauplused Põhja-Tallinas Paavli 10 ning Lasnamäel Linnamäe 28 aadressitel, kuid mõlema protsess detailplaneeringu osas on kestnud juba aastaid Tallinna linna vastuseisu tõttu ning Lidlit esindava Njord advokaadibüroo vandeadvokaadi Veikko Toomere sõnul on sel aastal menetlused olnud sisuliselt paigal.

Tallinna linnaplaneerimise ameti detailplaneeringute teenistuse Haabersti ja Põhja-Tallinna osakonna juhataja Anu Raun ütles Ehituslehele, et kui Lidl viiks detailplaneeringus vastavalt Tallinna linna ettekirjutusele korrektuurid sisse ning asukohta arvestava lahenduse teeks, läheks see peagi vastuvõtmisele ning kinnitamisele.

Lidl aga ettekirjutustes õiguslikku alust ei näe ning ei pea seega linna soove piisavaks aluseks muudatuste tegemiseks. Nüüd on mindud sinnamaani, et palutakse linnapea Mihhail Kõlvartiga kohtumist ning kui linn seda ei võimalda, minnakse kohtuteed.

Üheks tüliõunaks parkimine, sest poekett soovib hoone ümber võimalikult suure parkla rajada ja on lisanud maja planeeringusse ka parkimiskorruse, justkui oleks inimesed, kes jätavad auto maja ette ja suunduvad seejärel majasisest parklat kasutama. Lidl kinnitab soovi ning lisab, et juriidiliselt on neil selleks ka õigus.

Teiseks soovib linn, et Lidl lisaks esimesele korrusele linnaruumi ilmestavad kaubandus- või teeninduspinnad, mis toetaksid linna ametnike arvates kaubandushoone kontseptsiooni ja samas elavdaks tänava tasapinda. Lidl on esimesele korrusele aga kavandanud parkla ning kaupluse sissepääsu ja leiab, et nende lahendus ei ole kuidagi tänaste õigusaktidega vastuolus. Poekett nimetab Tallinna linna tegevust lausa ettevõtlusvabadust piiravaks.

Tallinna linn ütles Ehituslehele, et saadab Lidlile tagasiside nõudmiste osas lähiajal.