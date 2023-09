Päev börsil: Venemaa kütuseekspordi keeld võib süvendada nafta defitsiiti

Mis veel toimus?

Coop Panga juht Margus Rink ja LHV Groupi juht Madis Toomsalu sõnasid, et pangasektorist loodetav erakorraline tulumaksukulu jääb suuresti siinsete Rootsi pankade kanda ning börsil olevate pankade elu jätkub pigem tavapäraselt. Loe lähemalt.

Finantsinspektsiooni andmetest selgub, et LHV nõukogu liikme Heldur Meeritsaga seotud sihtasutus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi toetusfond on märkinud 93 LHV võlakirja ehk 93 000 euro eest. Loe lähemalt.

2022. aasta suvel DHL Express Estoniaga pakivedude koostööd alustanud Clevon on aasta jooksul kokku vedanud üle 1200 paki ja sõitnud läbi 7000 kilomeetrit kõigis neljas aastaajas. Loe lähemalt.

Kremli peaminister Mihhail Mišustini allkirjastas neljapäeval valitsuse määruse, kus kehtestatakse ajutised piirangud diislikütuse ekspordile, et seekaudu väidetavalt stabiliseerida kütusehindu siseturul.

Keeld, mis jõustus kohe, rakendatakse paljudele riikidele, välja arvatud nelja endise Nõukogude Liidu riigi suhtes nagu Valgevene, Kasahstan, Armeenia ja Kõrgõzstan. Venemaa on üks maailma suurimaid diislikütuse tarnijaid ja peamine toornafta eksportija. Turuosalised on mures Venemaa keelu võimaliku mõju pärast, eriti ajal, mil ülemaailmsed diislivarud on juba võrdlemisi madalal tasemel.