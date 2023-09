Omniva kogus nelja päevaga ligi pool miljonit punast eurosenti

Omniva jaekanali kliendikogemuse juht Siim Tammesalu ütleb, et nn miljoni mündi korjekampaania vastu on inimeste huvi äärmiselt suur. „On väga rõõmustav, et kampaania inimesi kõnetab ja kodudes seisvaid münte soovitakse ringlusse tuua,“ sõnab ta. Tammesalu toob välja, et peab arvestama siiski sellega, et suure huvi tõttu võib pangakontorites ooteaeg teatud kellaaegadel üsna pikk olla – mündilugemismasin seab teenuse tempole omad piirangud.