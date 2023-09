Balcia kindlustuse eesmärk on olla osa Eesti elust ja toetada inimeste unistusi

Balcia kaubamärk kuulub 30-aastase kindlustuskogemusega Baltimaade kapitalil põhinevale ettevõttele, nii et Eesti turg pole kindlustuspakkujale uus. Eesti kohaliku filiaali filiaali avamise eesmärk on pakkuda kliendile mugavaid tehnoloogial põhinevaid lahendusi ja murda müüti, et kindlustusteenus on ainult pankade ning liisingute jaoks loodud raharaiskamine. „Balcia toob kindlustusturule uue lähenemise: meie tooted on loodud inimeste unistuste täitmiseks ja soovime saada osaks Eesti inimeste elust. Innovatsioon, loomingulisus, huumor ja positiivsus on meie DNAs,“ kirjeldab ettevõtte juht Denis Nikolajev.



Ta lisab, et Balciale on omane tegutseda ruttu ja viia kõik head ideed oma professionaalsete koostööpartnerite abil kohe ka ellu. Näiteks pakub Balcia kindlustust ekstreemsetel spordialadel võistlevatele inimestele, samuti on neil olemas lastele suunatud kindlustus, mille kaitse kehtib ka sporditreeningute ja võistluste ajal. Lisaks sisaldab see vastutuskindlustust, kui näiteks noor peaks trennis kellelegi tõukeratta või rulaga otsa sõitma.