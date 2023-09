Viimastel aastatel erilist tähelepanu saanud Ida-Virumaa elamud saavad uuendamiseks riigilt 10 miljonit tuge

„Energiatõhusas kodus on hea elada ja see aitab juhtida pere kulutusi paremini. Tark energiakasutus on kasulik rahakotile ja hea kliimale,“ ütles kliimaminister Kristen Michal. „Ida-Virumaale toetuse andmisega panustatakse korterelamute ohutuse tagamisse, parema sisekliima saavutamisse, energiakulude vähendamisse ja soodustatakse taastuvenergia kasutuselevõttu.“