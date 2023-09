„Oota, kuhu sa selle raha panid?“ Veerandmiljonilise portfelliga rahatarkuse õpetaja Riin Mäesalu: saan kuus hakkama 500 euroga

Riin Mäesalu kuulub investorite Taavi Ilvese ja Marko Oolo kõrval blogi Off The Record kolmikusse. Peale aktiivse investori on ta tuntud ka kui rahatarkuse õpetaja. Investeerimistarkust jagab ta ka enda Instagrami kontol, kus on üle 4000 jälgija.