Töötute toetamise vahendeid plaanitakse vähendada. Laual on ka toetuse perioodi lühendamine

Majandusminister Tiit Riisalo ütles ERRile, et detailid pole veel selged, kuid üle vaadatakse nii töötuskindlustuse süsteem kui töötutoetus ning muutuda võivad nii makstavad hüvitised kui koolitused, mida pakub Töötukassa.

Samuti on üheks variandiks ministri sõnul toetuse maksmise perioodi lühendamine. Hüvitise vähendamist Riisalo kommenteerida ei soovinud, kuid lisas, et Töötukassa eesmärk on raskustesse sattunud inimesi päriselt toetada ning seega toetuste vähendamise teed tõenäoliselt ei minda. See otsus võib aga sõltuda ka hetkeolukorrast.

Samuti näeb Riisalo, et hüvitiste dubleerimist tuleb vähendada ja lisaks ei peaks toetuse eesmärgiks olema, et sellel istutaks lõpuni, sest täna on näha, kuidas suur osa inimesi jõuab kohe hüvitise lõppedes tagasi tööturule. Ministri sõnul jõuavad mõned küll kiiremini, mõned kuue kuuga, kuid siis kui mõlemad süsteemid end mingil hetkel ammendavad, siis tööturule naasjate arv kasvab hüppeliselt ja Riisalo sõnul on seal probleemikoht. Optimeerimise kohti ja detaile on aga praegu ministri sõnul liiga vara öelda.

Ametiühingute keskliidu esimehe ja töötukassa nõukogu liige Jaan-Hendrik Toomel ütles ERRile, et nii suur, kui 130-miljoniline eesmärk tuli neile üllatusena, sest nõukogu otsib pidevalt protsesside efektiivsemaks muutmisel uusi viise ning sellega ka kärpekohti. „Mõned teenused võibolla lähevad riigi pealt üle töötukassale, et see nominaalne kokkuhoid vast nii suur olema ei saa, aga mis ta täpselt on, eks see vast selgub siin lähipäevadel,“ ütles Toome väljaandele.